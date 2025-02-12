ВР продовжила термін проходження ВЛК для обмежено придатних

Рада продовжила термін проходження ВЛК для обмежених. Фото: Ярослав Желєзняк

Верховна Рада 12 лютого продовжила термін проходження повторної ВВК для обмежено придатних до 5 червня 2025 року. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.



Законопроєкт №12457, який передбачає продовження терміну, ухвалили загалом голосами 313 депутатів.



«Рада прийняла одразу в цілому №12457 — щодо обов’язковості проходження громадянами України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повторного медичного огляду та визначення кінцевого строку його проведення. Тобто перенесли строк проходження ВЛК до 05.06.25», — написав він.



Громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом (крім осіб, визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю), з дня набрання чинності цим Законом зобов'язані до 5 червня 2025 року (раніше було встановлено строк до 4 лютого 2025 року).



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