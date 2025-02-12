Атака на Слов'янськ: у МВА показали наслідки, багато пошкоджень

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: Вадим Лях

Російські військові зранку 12 лютого обстріляли Слов'янськ Донецької області. Внаслідок атак є значні пошкодження. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



«У Слов'янську сьогодні гучно! Обстріл території громади відбувся приблизно об 11:00. Прильоти в селище Билбасівка, вул Святогірська та Данилевського у місті», — зазначив він.





За словами Ляха, пошкоджено близько 30 приватних будинків, освітня установа, 3 автомобілі, два приватні підприємства.



Інформація про жертв та постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що як мінімум три потужні вибухи пролунали сьогодні вранці у Слов'янську.