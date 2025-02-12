Десять авіаударів по Костянтинівці: у міській адміністрації розповіли про наслідки

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Костянтинівська МВА

Окупаційні війська РФ тричі обстріляли територію Костянтинівської громади Донецької області. Інформації про загиблих та поранених від обстрілів немає. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.



Як зазначається, перший обстріл стався на самому початку дня, три авіаудари були направлені по території Костянтинівки, зокрема, в дорожнє покриття однієї з вулиць.





Згодом російські війська здійснили ще чотири авіаудари по околицях міста. Постраждалих серед населення не було, а пошкоджень не зафіксовано.





Крім того, у відомстві зазначили, що ближче до обіду росіяни знову завдали три авіаудари. Наразі інформація про потерпілих чи суттєві пошкодження не надходила.



Раніше ми писали, що російські військові вранці 12 лютого обстріляли Слов'янськ на Донеччині. Внаслідок атак є значні пошкодження.