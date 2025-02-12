«Україна готова до переговорів щодо завершення війни», – Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Міноборони

12 лютого міністр оборони України Рустем Умєров розпочав роботу на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» у Брюсселі. Про це повідомив сам Умєров.



За його словами, це важливий етап у зміцненні обороноздатності України та координації подальших дій союзників.



«Сьогодні вперше засідання очолює мій колега та друг Джон Гілі, державний секретар з оборони Великої Британії. Також бере участь новий міністр оборони США Піт Гегсет. Окрім «Рамштайну», цього тижня відбудуться ключові заходи щодо безпеки України та всього світу: засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони та Мюнхенська конференція з безпеки. Проведу також серію двосторонніх зустрічей із міністрами оборони союзників. Головна мета – посилення військової співпраці та реальні механізми підтримки України», – розповів Умєров.



Глава Міноборони заявив, що Україна готова до переговорів щодо завершення війни.



«Але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою. Працюємо для зміцнення нашої оборони та безпеки усієї Європи», – резюмував він.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила свій мирний план щодо України.