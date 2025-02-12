Через удар по Києву постраждали українські канали іномовлення

На місці одного із сьогоднішніх ударів по Києву. Фото: Дім

Від російської атаки по Києву вранці 12 лютого постраждали канали українського державного іномовлення, повідомляє сайт «Дім».

Зазначається, що пошкоджено приміщення каналів державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України» (ДП «МПІУ»), включаючи FREEДОМ, «Дім», UATVEnglish, The Gaze, UATVEspañol, UATVArabic, UATVPortuguês.

«Співробітники компанії не постраждали», — йдеться в повідомленні.

Атака призвела до значних руйнувань у відділі новин телеканалу FREEДОМ, який зараз продовжує мовлення з резервної студії. Пошкоджено також офісні приміщення, обладнання та транспорт. У будівлі вибиті вікна, частково обрушилася стеля, а техніка серйозно пошкоджена.

Нагадаємо, рано вранці 12 лютого російські війська завдали балістичного ракетного удару по Києву. В результаті атаки 1 людина загинула, 4 дістали поранень. Зафіксовано руйнування та пожежі у кількох районах столиці.