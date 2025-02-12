Пораненого окупанта відправили на штурм, незважаючи на втрату ока

Окупанта без ока взято в полон. Фото: War Archive

Українські військовослужбовці взяли в полон російського окупанта, який втратив око в бою. Про це повідомив телеграм-канал War Archive.



Незважаючи на важке поранення, російське командування відправило його на штурм. Це не перший випадок, коли РФ кидає в бій поранених солдатів.

Окупанта без ока взято в полон. Фото: War Archive

Раніше було зафіксовані випадки участі в атаках військовослужбовців на милицях і навіть тих, хто пересувався поповзом.