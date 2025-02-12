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СБУ затримала рецидивіста-агента ФСБ, який шпигував за захисниками Покровська

12 лютого 2025, 15:31

СБУ затримала рецидивіста-агента ФСБ, який шпигував за захисниками Покровська

Затриманий агент ФСБ у Донецькій області. Фото: СБУ Затриманий агент ФСБ у Донецькій області. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала агента ФСБ у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Він коригував ракетно-бомбові та артилерійські удари РФ по локаціях Сил оборони України на «найгарячішому» напрямку фронту – Покровському. Основними цілями окупантів були місця найбільшого зосередження особового складу та бойової техніки українських військ.

Щоб отримати координати для вогневого ураження, ФСБ задіяла свого «сплячого агента». Ним виявився 39-річний рецидивіст, який двічі відбував покарання за розбій. Під час першого терміну в колонії в окупованій Макіївці його завербував кадровий співробітник ФСБ та перевів у режим очікування. Після виходу з колонії агент виїхав на підконтрольну Україні територію та оселився зі співмешканкою у місті Білозерське Покровського району.

Наприкінці 2024 року на нього дистанційно вийшов російський куратор та доручив шпигувати за пунктами базування Сил оборони. Для збору інформації чоловік обходив фронтову місцевість, де приховано спостерігав за локаціями українських військ. Після цих розвідувальних вилазок фігурант повертався додому, щоб передати агентурний звіт до ФСБ через анонімний чат у месенджері.

Співробітники СБУ завчасно викрили агента та затримали його за місцем проживання. Також спецслужба провела комплексні заходи щодо безпеки локацій Сил оборони на цьому напрямку фронту.

Під час обшуку у затриманого чоловіка виявили мобільний телефон та спеціальні пристрої, які він використовував для комунікації із ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Фігурант перебуває під вартою. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що СБУ затримала керівника Штабу Антитерористичного центру за шпигунство на користь ФСБ.

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