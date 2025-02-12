У Покровській громаді залишається менше 9 тисяч осіб, кількість обстрілів зростає щодня — Філашкін

Відомо, скільки цивільних залишається у місті. Фото: скриншот з відео

Станом на 12 лютого у прифронтовій Покровській громаді залишається 9600 цивільних, у самому Покровську — 6960. Росіяни щодня атакують громаду, кількість обстрілів зростає. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.



«Обстановка у Покровську найскладніша, ворог руйнує авіабомбами щодня, завести гуманітарну складну, бо FPV-дрони постійно перебувають над містом. Евакуація відбувається у певний час, коли дозволяє безпекова ситуація та погодна обстановка», — сказав він.



Що стосується просування ЗС РФ, то, за словами начальника адміністрації, воно зменшилося, проте кількість обстрілів збільшується з кожним днем.



Раніше ми писали, що росіяни 12 лютого атакували Слов'янськ та Костянтинівку Донецької області.