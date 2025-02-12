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Гра з «щуром»: в СБУ розповіли, як використовували агента ФСБ у своїх цілях

12 лютого 2025, 16:13

Гра з «щуром»: в СБУ розповіли, як використовували агента ФСБ у своїх цілях

Гра з «щуром»: в СБУ розповіли, як використовували агента ФСБ у своїх цілях

Служба безпеки України виявила у своїх лавах високопоставленого шпигуна, який співпрацював із ФСБ РФ. У пресслужбі відомства розповіли деталі операції та розкрили схему, за якою діяв начальник Штабу Антитерористичного центру (АТЦ) СБУ, полковник Дмитро Козюра.

 Операція, в рамках якої затримали підозрюваного, називається «Щур».

Голова СБУ Василь Малюк, який керував затриманням Козюри та входив до оперативно-слідчої групи, окремо наголосив, що СБУ не лише викрила агента ФСБ, а й використала його у контррозвідувальній грі: завдяки зраднику Служба безпеки насичувала ФСБ великим масивом дезінформації.

 За даними слідства, російська розвідка доручила членам агентурної мережі збирати та передавати секретну інформацію у сфері оборони. Зокрема, їх цікавили:

  • Дані про дислокацію та пересування російських військ, які відомі Україні;
  • Відомості про озброєння українських сил безпеки та оборони;
  • Стан об'єктів критичної інфраструктури;
  • Наслідки ракетних ударів РФ по території України;
  • Інформація про вище військове та політичне керівництво країни;
  • Функціонування держреєстрів після кібератаки Росії у грудні 2024 року.

У кримінальних матеріалах фігурують і родичі підозрюваного — його батько та мати. Вони виправдовують російську агресію і, за даними аудіоперехоплень, знали про співпрацю сина із ФСБ. Найближчим часом їм планують оголосити підозру за статтею 436-2 Кримінального кодексу (виправдання агресії РФ проти України).

Затриманий працював на російські спецслужби не лише з ідеологічних, а й із фінансових мотивів. Його завербували ще у 2018 році у Відні. Щоб уникнути викриття, його діяльність довгий час було «заморожено». Проте у грудні 2024 року російська розвідка відновила контакт з агентом. При цьому СБУ вже контролювала ці взаємодії.

Спецслужба України виявила прихований канал зв'язку Козюри із ФСБ. Його було організовано через громадянина України, який раніше втік до Росії. Ця людина ще під час Революції Гідності входила до штабу Андрія Клюєва, була помічником депутата забороненої нині Партії регіонів і брала участь в організації «Антимайдану». За оперативними даними, він перевозив із Москви готівку для оплати провокаторів. Найближчим часом йому також планують оголосити підозру у державній зраді.

СБУ встановила особу куратора із ФСБ — ним виявився Юрій Шаталов.

Шпигун використав для зв'язку з російською розвідкою конспіративну квартиру у Києві. Він передавав секретні дані через спеціальний мобільний телефон, Wi-Fi роутер та SIM-картку. Серед джерел — документи, які містять державну таємницю.

Слідство має у своєму розпорядженні велику кількість доказів: оперативні перехоплення, передана ФСБ інформація, аудіо- та відеоматеріали, листування.

Затриманому оголошено підозру за статтею 111 КК України (державна зрада). Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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