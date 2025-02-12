Зеленський відповів, коли в Україні можуть скасувати воєнний стан

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Припинення вогню тільки для припинення вогню не буде. Про це в інтерв'ю британському виданню The Economist заявив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, припинення вогню може бути частиною завершення «гарячої фази» війни.



«І тоді слід розуміти, що таке гарантії безпеки. Без гарантій безпеки припинення вогню – це лише для того, щоб через два місяці прийшов Путін. Ні, це неможливо. І ось завершиться «гаряча фаза» війни. Якщо вона завершиться, то, ймовірно, закінчиться і воєнний стан. Я не знаю, я думаю. Тому що дивіться, я маю на увазі, що якщо не буде воєнного стану, то мають відбутися вибори. Оголосити дату, вжити законодавчих заходів і так далі», – зазначив президент.

Нагадаємо, що міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна готова до переговорів про завершення війни.