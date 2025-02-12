В 2024 році Україна мобілізувала по 30 тисяч людей на місяць — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найактивніше мобілізація в країні відбулася 2024 року, коли щомісяця призвали близько 30 тисяч людей.



«Отже, найбільша мобілізація була торік, 30 тис. на місяць. Я гадаю, що це було дуже багато. Так, це було питання від військових, від генералів, що вони зробили, що Україна мобілізувала 30 тисяч на місяць. Росія мобілізує 45 тис. на місяць. І це реальна картина, і армія в 1,5, 1,9, як я вже казав, приблизно вдвічі більша, ніж у нас», — зазначив Зеленський в інтерв'ю The Economist.



За словами президента, російська армія також стикається з нестачею військовослужбовців, як і українська.



«І в них ті самі проблеми. На деяких напрямках, де у нас є ускладнення, наприклад, 60% або 50% або 70% у бригаді, так, у них ті самі. У них ті самі проблеми, ті самі питання, ті самі виклики», — наголосив Зеленський.



Однак ключовою відмінністю залишається ставлення до солдатів.



«Різниця в тому, що якщо хлопці не йдуть прямо, вони (росіяни, — ред.) їх вбивають... Ось чому їхні хлопці наступають. Бо інакше їх убивають. І ми не знаємо реальної кількості людей, скільки людей вони самі вбили... Ми не знаємо цієї цифри. Ми знаємо лише кількість тих, кого ми вбили чи поранили на полі бою. Тобто точно ніхто не знає. Тому що у них мобілізація 45 тисяч, це більше, ніж у нас», — заявив президент.



Зеленський також зазначив, що, всупереч чисельній перевазі, російська армія має серйозні проблеми із забезпеченням. В окремих бригадах більше запасів, але загалом спостерігається нестача техніки. Росіяни не хочуть воювати і часто тікають із поля бою, зазначив глава держави.

Україна має ухвалити «важкі рішення» щодо подальшої мобілізації військ — із таким закликом США зверталися до Києва минулого року. Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, закликав змінити підхід до призову на військову службу, заохочуючи потенційних військовослужбовців.



Саме тому у суспільстві виникла потреба розв'язати проблему «бусифікації» військовозобов'язаних. Про це 5 грудня 2024 року у Києві на Міжнародній правозахисній конференції «Десятиліття 2014-2024. Відвойовуючи права людини», розповів омбудсмен України Дмитро Лубинець.