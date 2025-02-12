В окупованій Горлівці за день під обстрілом поранено 13 людей

В окупованій Горлівці за день під обстрілами поранено 13 людей, стверджують в угрупуванні «ДНР».



Серед поранених — двоє підлітків.



За даними окупаційної адміністрації, в результаті скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА в Горлівці дістали поранення двоє мирних жителів Маріуполя. Дронами, зокрема, було атаковано два автобуси, пошкоджено техніку.

Крім того, внаслідок артобстрілів пошкоджено інфраструктуру теплопостачальної організації, котельню.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська завдали рекордної кількості ударів по Донецькій області протягом доби, 11 лютого.



Раніше ми писали, що російські військові вранці 12 лютого обстріляли Слов'янськ та Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок атак є значні пошкодження.