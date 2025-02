Головне за день: Розмови Трампа, Путіна та Зеленського. «ДНР» потрібне майно маріупольців

Політика



Президент США Дональд Трамп поговорив із головою Кремля Володимиром Путіним. За його словами, розмова була продуктивною. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Путін у розмові з Трампом заявив про необхідність усунення «першопричин конфлікту» і погодився з президентом США, що довгострокове врегулювання можливе шляхом переговорів.



Після дзвінка Путіну Трамп поговорив із президентом Володимиром Зеленським. Американська та українська сторони домовилися про подальші контакти та зустрічі.



Крім цього, Україна отримала від США перший проєкт угоди про партнерство і має намір якнайшвидше завершити її узгодження та підписання. У документі йдеться про корисні копалини.



Президент США Дональд Трамп доручив спецпосланцю на Близькому Сході Стіву Уіткоффу налагодити контакти з Росією щодо України, пише американська газета The New York Times. Напередодні Віткофф, який забрав із Москви засудженого в Росії американського вчителя Марка Фогеля, зустрічався з Володимиром Путіним. Зустріч тривала три з половиною години.



Володимир Зеленський припустив , що у разі переговорів з Росією пропонуватиме Москві обмін контрольованих ЗСУ територій у Курській області РФ на українські землі, що знаходяться під контролем російської армії. Про це він заявив в інтерв'ю британському виданню The Guardian.



У Кремлі відкинули заяву Зеленського щодо обміну територій Курської області на українські території, повідомляє видання ТАСС.



Міністр оборони Великобританії Джон Хілі заявив про масштабні зобов'язання партнерів щодо подальшої військової підтримки Києва після засідання у форматі «Рамштайн».



Суспільство



Верховна Рада 12 лютого продовжила термін проходження повторної ВЛК для обмежено придатних до 5 червня 2025 року.



У Торецьку залишається 49 осіб, у Торецькій громаді залишаються близько 150 осіб, у Часовоярській – близько 250, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, за минулий тиждень вдалося вивезти одну людину з Торецька. У прифронтовій Покровській громаді досі залишається 9600 цивільних, у Покровську — 6960.



Внаслідок бойових дій частина мешканців Костянтинівки вже тривалий час залишається без централізованого водопостачання. Питну воду до найбільш постраждалих районів міста привозять рятувальники.



Z-пропагандистка Тетяна Монтян заявила, що проросійські жителі окупованого Маріуполя, у яких у місті залишилася нерухомість, не можуть пройти фільтрацію у «Шереметьєво». Їхні будинки згодом вносять до списку «безгосподарних» і передають у майно Росреєстру. Монтян вважає, що у Маріуполі тестують модель, яка може поширитися на решту окупованих територій.



Бойові дії



У ході російської атаки по Києву вранці 12 лютого одна людина загинула, ще четверо поранено. У Кривому Розі пошкоджено будинки, АЗС та авто. Внаслідок російського обстрілу Костянтинівки поранено трьох жителів. У Слов'янську пошкоджено близько 30 будинків, освітня установа, 3 автомобілі, два приватні підприємства.



В окупованій Горлівці за день під обстрілами поранено 13 людей, стверджують у угрупуванні «ДНР». Серед поранених – два підлітки.



Російська армія практично зайняла село Срібне та потроху поглинає сусіднє село Запоріжжя у Донецькій області, повідомили аналітики DeepStatе.