Росія атакувала Рені дронами: вибух потрапив на відео

Росія атакувала Рені за допомогою БПЛА. Фото: кадр із відео

Російські війська атакували місто Рені в Ізмаїльському районі Одеської області за допомогою ударних безпілотників. Місцеві жителі зафіксували момент вибуху на відео, яке пізніше опублікував телеграм-канал «Труха Одеса».



Як повідомили в Силах оборони Півдня, минулої ночі РФ здійснила масовану атаку дронами-камікадзе. Загалом 34 ворожі БПЛА були знищені силами ППО в Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Одеській областях.







Військово-Морські Сили ЗСУ також повідомили, що їхні підрозділи збили 11 «Шахедів», які атакували південні регіони України.

Раніше стало відомо, що армія РФ за добу обстріляла кілька населених пунктів Донецької області, поранивши чотирьох людей.