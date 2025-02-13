Сили ППО збили 85 дронів з 140 — Повітряні сили

ППО збила 85 БПЛА. Фото: Ministry of Defence of France

Російська армія в ніч на 13 лютого запустила по території України 140 дронів. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 85 БПЛА у 10 областях. Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил.



«У ніч на 13 лютого 2025 року (з 20:00 12 лютого) противник атакував 140 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ», — йдеться у повідомленні.

Станом на 09:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 85 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.



Крім того, 52 безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).



Раніше ми писали, що 13 лютого вранці російські окупанти обстріляли житлові будинки в Центральному районі Херсона.