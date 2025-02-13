Російські війська за добу завдали ударів по Донеччині: зруйновано житлові будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 12 лютого, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. У деяких громадах через атаки зруйновані та пошкоджені будинки, є постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.





За словами Філашкіна, чотири райони регіону були атаковані з боку

армії РФ:





Волноваський район. У Комарі поранено людину.



Покровський район. У Покровську пошкоджено будинок і господарчу споруду. У Малинівці Гродівської громади зруйновано 3 будинки, ще 10— пошкоджено.



Краматорський район. У Торському Лиманської громади пошкоджено будинок. У Катеринівці Іллінівської громади поранено 2 людини, погоджено 4 об'єкти. У Костянтинівці пошкоджено 4 багатоповерхівки, 5 приватних будинків, адмінбудівлю і 2 лінії електропередач. У Слов'янську пошкоджено 24 приватні будинки, 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю і 3 автомобілі.



Бахмутський район. У Никифорівці Соледарської громади поранено людину. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.



Раніше ми писали, що Покровськ Донецької області 12 лютого вкотре потрапив під удар російських окупаційних військ.