Німеччина відправить Україні 6000 дронів-камікадзе зі ШІ. Фото: BILD

Німеччина поставить Україні 6000 сучасних дронів-камікадзе HX-2, оснащених штучним інтелектом. Про це повідомляє німецьке видання BILD.



Виробник — німецька компанія Helsing, що спеціалізується на військових технологіях. Ці безпілотники призначені для знищення російської артилерії, бронетехніки та командних пунктів.

Характеристики HX-2:

Дальність польоту — до 100 км;

Максимальна швидкість — 220 км/год;

Протидія РЕБ — здатний обходити російські системи радіоелектронної боротьби;

Автономність — може самостійно знаходити та вражати цілі навіть у складних погодних умовах;

Вартість поставки оцінюють у сотні мільйонів євро, її мають фінансувати з 3-мільярдного пакета військової допомоги Україні. Однак його поки що блокує канцлер Олаф Шольц. У Helsing впевнені, що нова правляча коаліція Німеччини підтримає угоду.



Для виконання замовлення Helsing запустила новий завод у Німеччині, який випускатиме 1000 дронів на місяць.



«Сучасні технології можуть компенсувати чисельну перевагу противника. У НАТО повинні зробити з цього правильні висновки», - заявив генеральний директор компанії Гундберт Шерф.

Нагадаємо, в Україні розпочато серійне виробництво ракети-дрона «Пекло».