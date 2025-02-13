Німеччина відправить Україні 6000 дронів-камікадзе зі ШІ

Німеччина поставить Україні 6000 сучасних дронів-камікадзе HX-2, оснащених штучним інтелектом. Про це повідомляє німецьке видання BILD.
Виробник — німецька компанія Helsing, що спеціалізується на військових технологіях. Ці безпілотники призначені для знищення російської артилерії, бронетехніки та командних пунктів.
Характеристики HX-2:
Вартість поставки оцінюють у сотні мільйонів євро, її мають фінансувати з 3-мільярдного пакета військової допомоги Україні. Однак його поки що блокує канцлер Олаф Шольц. У Helsing впевнені, що нова правляча коаліція Німеччини підтримає угоду.
Для виконання замовлення Helsing запустила новий завод у Німеччині, який випускатиме 1000 дронів на місяць.
«Сучасні технології можуть компенсувати чисельну перевагу противника. У НАТО повинні зробити з цього правильні висновки», - заявив генеральний директор компанії Гундберт Шерф.
Нагадаємо, в Україні розпочато серійне виробництво ракети-дрона «Пекло».
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