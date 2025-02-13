Зеленський ввів санкції проти Порошенка, Медведчука та Коломойського: хто ще у списку

Президент Володимир Зеленський ввів санкції проти Петра Порошена, Ігоря Коломойського та Віктора Медведчука. Ведені санкції — безстрокові.
«Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 12 лютого 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додається)», — сказано в указі Зеленського.
Згідно з указом, у списку санкцій опинилися Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Костянтин Жеваго, Петро Порошенко та Віктор Медведчук.
Серед видів обмежувальних заходів, що покладаються на осіб, проти яких запроваджено санкції:
- позбавлення державних нагород України, інших форм відзнаки;
- блокування активів — тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами;
- обмеження торгових операцій (повне припинення);
- обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
- заборона участі у приватизації.
Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 12 лютого зробив заяву про те, що «мільярди, зароблені фактично продажем України, мають бути заблоковані та працювати на користь держави».
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