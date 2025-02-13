Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Зеленський ввів санкції проти Порошенка, Медведчука та Коломойського: хто ще у списку

13 лютого 2025, 11:44

Зеленський ввів санкції проти Порошенка, Медведчука та Коломойського: хто ще у списку

Зеленський запровадив санкції проти Порошенка. Фото: ілюстративне Зеленський запровадив санкції проти Порошенка. Фото: ілюстративне

Президент Володимир Зеленський ввів санкції проти Петра Порошена, Ігоря Коломойського та Віктора Медведчука. Ведені санкції — безстрокові.

«Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 12 лютого 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додається)», — сказано в указі Зеленського.

Згідно з указом, у списку санкцій опинилися Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Костянтин Жеваго, Петро Порошенко та Віктор Медведчук.

Серед видів обмежувальних заходів, що покладаються на осіб, проти яких запроваджено санкції:

- позбавлення державних нагород України, інших форм відзнаки;

- блокування активів — тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами;

- обмеження торгових операцій (повне припинення);

- обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);

- запобігання виведенню капіталів за межі України;

- призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

- заборона участі у приватизації.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 12 лютого зробив заяву про те, що «мільярди, зароблені фактично продажем України, мають бути заблоковані та працювати на користь держави».

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Володимир Зеленський Віктор Медведчук Петро Порошенко
Події
Санкції

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:51
Окупанти перекрили для цивільних рух з Рубіжного до Старобільська: в ОВА розповіли, що відомо
08:40
В окупованому Донецьку через відключення світла зупинилися котельні — сотні будинків без опалення
23:14
Головне за день: Розмови Трампа, Путіна та Зеленського. «ДНР» потрібне майно маріупольців
19:47
В окупованій Горлівці за день під обстрілом поранено 13 людей
15:00
У захопленому Донецьку проблеми з водопостачанням: скаржаться навіть російські військові
13:45
Пропагандистка Монтян розповіла, чому проросійських маріупольців не пускають до РФ
10:55
Зеленський заявив, що планує обміняти Курську область на частину території України: у Москві відповіли
10:06
Окупований Бердянськ залишився без водопостачання через порив на водогоні
10:02
На Луганщині окупанти агітують дев'ятикласників укласти контракт із російською армією – ОВА
08:58
Партизани фіксують транспортування палива з Новоросійська до Криму — «АТЕШ»
23:00
Головне за день: Атаку на енергетику України. У ЗСУ розповіли про бої у Торецьку
13:45
Росія посилює тиск на молодь у школах ТОТ
11:31
СБУ і Нацполіція викрили екснардепа та його синів: вели бізнес на окупованій території та платили податки РФ
23:00
Головне за день: Удар по Краматорську. Трамп каже, що вже «досягає прогресу» у переговорах
14:45
В окупованому Маріуполі помер ексголова фракції ОПЗЖ Володимир Клименко
13:03
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
11:40
В окупованому Донецьку вночі пролунали щонайменше сім вибухів
11:28
Захоплена Горлівка потрапила під обстріл: є постраждалий та пошкодження
21:00
Головне за день: Розмова Трампа з Путіним. Боротьба за Торецьк триває
23:17
Головне за день: Обстріл Макіївки. Вугілля для металургії можуть постачати із США
усі новини
12:17
«Євролідарність» заблокувала роботу Верховної Ради через санкції проти Порошенка
12:12
У Кремлі заявили, що Путін і Трамп доручили помічникам негайно розпочати опрацювання їхньої зустрічі
12:12
У Молдові впали два дрони, один із них — російський. У МЗС викликали посла РФ
11:48
Російські війська просунулися на трьох ділянках фронту — DeepState
11:44
Зеленський ввів санкції проти Порошенка, Медведчука та Коломойського: хто ще у списку
11:19
Українські пілоти БПЛА знищили артилерію та бронетехніку росіян на Покровському напрямку
10:51
Окупанти перекрили для цивільних рух з Рубіжного до Старобільська: в ОВА розповіли, що відомо
10:32
У Краматорську горіла квартира у п`ятиповерхівці: загинула жінка
10:30
Німеччина відправить Україні 6000 дронів-камікадзе зі ШІ
10:21
Російські війська за добу завдали ударів по Донеччині: зруйновано житлові будинки
09:57
ЗСУ не дали прорвати оборону та знищили російську бронетехніку з десантом під Покровськом
09:55
McDonald's на «Лук'янівській» відновив роботу після обстрілу
09:51
Покровськ за добу тричі потрапляв під обстріл армії РФ: є пошкодження
09:37
ЗСУ просунулися в Торецьку та Курській області – ISW
09:32
Сили ППО збили 85 дронів з 140 — Повітряні сили
09:27
Росія атакувала Рені дронами: вибух потрапив на відео
09:13
Війська Росії вдарили по Херсону: «приліт» у багатоповерхівку, є поранені
08:54
Армія РФ за добу обстріляла кілька населених пунктів Донецької області: поранені чотири людини
08:40
В окупованому Донецьку через відключення світла зупинилися котельні — сотні будинків без опалення
07:45
У Липецькій області після атаки БПЛА постраждала людина і відключалася електрика
усі новини
ВІДЕО
Удар по військах РФ на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українські пілоти БПЛА знищили артилерію та бронетехніку росіян на Покровському напрямку
13 лютого, 11:19
Російська бронетехніка під Покровськом. Фото: кадр із відео ЗСУ не дали прорвати оборону та знищили російську бронетехніку з десантом під Покровськом
13 лютого, 09:57
Росія атакувала Рені за допомогою БПЛА. Фото: кадр із відео Росія атакувала Рені дронами: вибух потрапив на відео
13 лютого, 09:27
Наслідки обстрілу Херсона Фото: кадр із відео Війська Росії вдарили по Херсону: «приліт» у багатоповерхівку, є поранені
13 лютого, 09:13
Пропагандистка Монтян розповіла, чому проросійських маріупольців не пускають до РФ Пропагандистка Монтян розповіла, чому проросійських маріупольців не пускають до РФ
12 лютого, 13:45
Голова СБУ затримав «щура», який працював на ФСБ. Фото: СБУ СБУ затримала керівника Штабу Антитерористичного центру за шпигунство на користь ФСБ
12 лютого, 12:50
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір