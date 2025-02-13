Зеленський ввів санкції проти Порошенка, Медведчука та Коломойського: хто ще у списку

Зеленський запровадив санкції проти Порошенка. Фото: ілюстративне

Президент Володимир Зеленський ввів санкції проти Петра Порошена, Ігоря Коломойського та Віктора Медведчука. Ведені санкції — безстрокові.



«Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 12 лютого 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додається)», — сказано в указі Зеленського.



Згідно з указом, у списку санкцій опинилися Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Костянтин Жеваго, Петро Порошенко та Віктор Медведчук.



Серед видів обмежувальних заходів, що покладаються на осіб, проти яких запроваджено санкції:



- позбавлення державних нагород України, інших форм відзнаки;



- блокування активів — тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами;



- обмеження торгових операцій (повне припинення);



- обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);



- запобігання виведенню капіталів за межі України;



- призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;



- заборона участі у приватизації.



Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 12 лютого зробив заяву про те, що «мільярди, зароблені фактично продажем України, мають бути заблоковані та працювати на користь держави».