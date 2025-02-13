У Молдові впали два дрони, один із них — російський. У МЗС викликали посла РФ

У Молдові впали два дрони, один із них - російський. Фото: телеграм

На півдні Молдови зафіксовано падіння двох безпілотників. Про це повідомляє російський телеграм-канал ASTRA.



За інформацією місцевої поліції, один дрон було виявлено на полі в Тарклійському районі, а другий вибухнув за 1,5 км від Чадир-Лунги. Експерти попередньо встановили, що другий безпілотник прибув із території Росії.



У зв'язку з цим МЗС Молдови терміново викликало російського посла. У заяві відомства зазначено, що Кишинів розглядає цей інцидент як порушення суверенітету країни й загрозу миру та безпеці в регіоні.



«Ми знову наполегливо закликаємо до негайного припинення цих агресивних актів і суворого дотримання міжнародного права», - ідеться в заяві.



Президентка Молдови Майя Санду також прокоментувала інцидент: «Молдова нікого не атакувала, не пред'являла претензій до чужих територій, не вступала в конфлікт з іншими державами, а її нейтралітет закріплений у Конституції. Однак російські дрони та бомби падають і вибухають у наших селах. І ми маємо визнати, що не маємо достатніх можливостей, щоб захиститися від них», - написала вона.

Нагадаємо, російська армія в ніч на 13 лютого запустила на територію України 140 дронів. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 85 БПЛА у 10 областях.