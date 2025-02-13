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У Кремлі заявили, що Путін і Трамп доручили помічникам негайно розпочати опрацювання їхньої зустрічі

13 лютого 2025, 12:12

У Кремлі заявили, що Путін і Трамп доручили помічникам негайно розпочати опрацювання їхньої зустрічі

Глава Кремля Володимир Путін та президент США Дональд Трамп. Фото: «РІА Новини» Глава Кремля Володимир Путін та президент США Дональд Трамп. Фото: «РІА Новини»

Глава Кремля Володимир Путін та президент США Дональд Трамп у ході вчорашньої телефонної розмови доручили помічникам негайно розпочати опрацювання зустрічі на найвищому рівні. Про це повідомило прокремлівське агентство «ТАРС» із посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, який виступив на брифінгу.

За його словами, Путін і Трамп домовилися, що вони самі продовжать контакт і орієнтуватимуться на окрему зустріч.

«І також домовилися, що негайно будуть надані доручення відповідним помічникам, щоб ті розпочали відповідну роботу», – заявив Пєсков.

Нагадаємо, що 12 лютого Трамп і Путін провели півторагодинну телефонну розмову.

Після цього Трамп зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.

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