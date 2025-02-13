«Євролідарність» заблокувала роботу Верховної Ради через санкції проти Порошенка

Нардепи ЄС заблокували трибуну Ради. Фото: ЄС

13 лютого народні депутати фракції «Європейська Солідарність» у Верховній Раді заблокували трибуну під час засідання. Про це повідомляє пресслужба фракції.



Депутати тримали в руках плакати: «Україна — не Росія, «Думайте про перемогу, а не про вибори».





Також вони вимагають поставити на голосування законопроєкти про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ, заборону транзиту російської нафти, повернення військового ПДФО бригадам, і негайно скасувати рішення про купівлю російських атомних реакторів.



На думку нардепа Олега Синютика, голова ВР Руслан Стефанчук має пояснити, на яких підставах незаконно запроваджено санкції проти Петра Порошенка.



«Ми запитуємо Стефанчука, чи голосував і якщо голосував, то на підставі чого за санкції. Тому що Конституція говорить, що санкції проти громадян України – незаконні. Санкції можна вводити тільки проти терористів і іноземних громадян, тих хто фінансує тероризм. Сьогодні санкції проти Порошенка введено режимом путіна. Там він визнаний терористом, тому що він відстоює інтереси України. Тому що він бореться за Україну. А вчора РНБО Зеленського повторило те, що рік тому путін своїм режимом затвердив Петра Порошенка як терориста та екстреміста. Ми сьогодні запитуємо Стефанчука і кожного члена РНБО, на підставі чого вони голосували в унісон із путіним. Що є підставою того, щоб лідера опозиції усунити з політичного життя країни? Це є підготовка до виборів? Це здача України? Це підготовка капітуляції? Ми хочемо домогтися відповіді», — наголосив він.



Своєю чергою народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк зазначив, що засідання Ради закрили.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ввів санкції проти Петра Порошено, Ігоря Коломойського та Віктора Медведчука. Ведені санкції – безстрокові.