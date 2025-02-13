Смертельна ДТП у Покровському районі: підозрюваного військового судитимуть

Судитимуть судно військовослужбовця, який вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду у місті Родинське Покровського району Донецької області. Внаслідок аварії загинули троє людей, серед них — 12-річна дитина. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.



Якщо провину підозрюваного зможуть довести, чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення.



Як зазначається, аварія сталася 11 вересня 2024 близько 06:00 в районі виїзду на автотрасу з вулиці Шахтарської слави міста Родинське Покровського району.



«Працівники ДБР призначили низку експертиз та встановили всі обставини ДТП. Військовослужбовець рухався на службовому автомобілі по другорядній дорозі. При виїзді з міста він не зупинився та врізався в автомобіль ВАЗ, який рухався автотрасою. Внаслідок зіткнення водій «ВАЗ» загинув на місці. Також несумісні з життям тілесні ушкодження отримали пасажири — жінка та 12-річний хлопчик», — йдеться у повідомленні.



Військовослужбовця звинувачують у порушенні правил керування або експлуатації машин, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 2 ст. 415 КК України).



Раніше ми писали, що співробітники ДБР завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця, який скоїв смертельну ДТП у місті Слов'янськ Донецької області.