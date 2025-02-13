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Мінометники зупинили штурмову групу та знищили колону бронетехніки ЗС РФ на Донеччині

13 лютого 2025, 14:02

Мінометники зупинили штурмову групу та знищили колону бронетехніки ЗС РФ на Донеччині

Знищена бронетехніка росіян у Донецькій області. Фото: кадр із відео Знищена бронетехніка росіян у Донецькій області. Фото: кадр із відео

Мінометники 5-го окремого загону Центру спеціального призначення «Омега» НГУ зупинили штурмову групу та знищили колону бронетехніки російських військ на підступах до позицій Сил оборони України в Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Колона бронетехніки із десантом ЗС РФ намагалася прорватися на українські позиції, але внаслідок бою її знищили.

«Окупанти в паніці почали тікати», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що українські пілоти БПЛА знищили артилерію та бронетехніку росіян на Покровському напрямку.

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