Мінометники зупинили штурмову групу та знищили колону бронетехніки ЗС РФ на Донеччині

Знищена бронетехніка росіян у Донецькій області. Фото: кадр із відео

Мінометники 5-го окремого загону Центру спеціального призначення «Омега» НГУ зупинили штурмову групу та знищили колону бронетехніки російських військ на підступах до позицій Сил оборони України в Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Колона бронетехніки із десантом ЗС РФ намагалася прорватися на українські позиції, але внаслідок бою її знищили.



«Окупанти в паніці почали тікати», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що українські пілоти БПЛА знищили артилерію та бронетехніку росіян на Покровському напрямку.