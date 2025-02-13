Росія засудила ще 4 українських військовополонених

Російський суд ухвалив вирок стосовно чотирьох військовослужбовців 22-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.



Військовополонених Антона Фурдаленка, Сергія Завацького, Василя Тарана та Руслана Савакіса звинуватили у вчиненні терористичного акту під час перебування у Курській області РФ в склади Сил оборони України.



За версією російського слідства, 8 серпня 2024 року військовослужбовці, загрожуючи застосуванням сили, тимчасово займали приватні будинки, перешкоджали евакуації цивільних, а також вступали в бойові зіткнення з російськими військовими.



Стверджується, що 13 серпня 2024 року всі четверо було взято в полон російськими військовослужбовцями.

Сергія Завацького засуджено до 16 років позбавлення волі, з яких перші три роки він проведе у в'язниці, а термін, що залишився, — у виправній колонії суворого режиму. Антон Фурдаленко, Василь Таран та Руслан Савакіс отримали по 15 років позбавлення волі з аналогічним розподілом покарання.



Раніше ЗМІ встановили, що у СІЗО та колоніях російського Санкт-Петербурга за наказом голови Управління федеральної служби виконання покарань (УФСІН) Ігоря Потапенка катували українських полонених.