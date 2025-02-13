У Костянтинівці залишаються 15 тисяч мешканців: що відбувається у місті під постійними обстрілами РФ

Наслідки обстрілу Костянтинівки 13 лютого

Костянтинівка та прилеглі села щодня зазнають масованих артилерійських та авіаційних обстрілів. Російські війська застосовують КАБи та важку артилерію, знищуючи інфраструктуру та завдаючи ударів по житлових районах. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Сергій Горбунов.



На цей час у самому місті залишається 15 тисяч жителів, а в селах громади ще 905 осіб. Попри постійні руйнування, комунальні служби продовжують працювати, забезпечуючи життєво важливі ресурси там, де це можливо.



У коментарі «Новинам Донбасу» він зазначив, що теплозабезпечення функціонує в доступних районах. Водопостачання частково зруйновано — працює лише одна із трьох водопровідних магістралей. У деяких районах міста води немає вже понад два роки, тому її підвозять або силами комунальників, або за підтримки ДСНС. Електропостачання зберігається, але з перебоями.

Голова військової адміністрації Костянтинівки Сергій Горбунов

«Після кожного ворожого удару руйнуються системи електропостачання, теплопостачання та водопроводи. Але ми намагаємось відновлювати їх, продовжуємо боротися та виживати», — зазначив Горбунов.



Через критичну ситуацію вся громада повністю евакуювала дітей із батьками. У місцевих лікарнях щодня перебувають 100–105 пацієнтів, проте частину з них привозять із Торецька та Часового Яру, де також тривають обстріли.



Як повідомлялося, російські війська завдали шість авіаударів по Костянтинівці, спричинивши значні руйнування.



Щонайменше одна людина загинула і п'ятеро поранені внаслідок удару по Краматорську вдень 13 лютого.