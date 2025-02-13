В Краматорську усувають наслідки обстрілу: постраждалим допомагають із житлом та будматеріалами ►

Комунальники та працівники благодійних організацій розпочали ліквідацію наслідків обстрілу Краматорська. Про це розповіли у Донецькій обласній військовій адміністрації.



«Постраждалим видають будівельні матеріали, допомагають закривати вибиті вікна та полагодити пошкоджені дахи. Тим, у кого житло сильно постраждало, і його неможливо швидко відновити, надали тимчасовий притулок на території міста», — повідомив голова ДонОВА Вадим Філашкін.

Як повідомлялося, російські війська завдали шість авіаударів по Костянтинівці, спричинивши значні руйнування.



Щонайменше одна людина загинула і п'ятеро поранені внаслідок удару по Краматорську вдень 13 лютого.