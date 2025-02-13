Глава Пентагону: ані Україна, ані Росія не досягнуть усього, чого домагаються

Міністр оборони США Піт Хегсет

Міністр оборони США Піт Гегсет відкинув аргументи про те, що участь у переговорах про мир в Україні зараз означатиме поступки президенту РФ Володимиру Путіну.



Виступаючи на пресконференції у Брюсселі після зустрічі міністрів оборони країн НАТО, Гегсет наголосив, що визнання неможливості повернення кордонів України до стану 2014 року — це не поступка, а усвідомлення «реалій жорсткої сили».



«Реалізм — це важлива частина розмови, яка є недостатньо присутньою між друзями. Наприклад, визнання того, що кордони не будуть повернуті до стану 2014 року, не є поступкою Путіну. Це результат значних інвестицій і жертв спочатку з боку України, потім з боку союзників. Мир, досягнутий шляхом переговорів, буде певною демаркацією, яку не бажає жодна із сторін», — заявив глава Пентагону.



Відповідаючи на запитання щодо можливого вступу України до НАТО, Гегсет заявив, що «все на столі» у переговорах між Москвою та Києвом. Проте, за його словами, остаточне рішення залежить від президента США Дональда Трампа.



«Я хочу прояснити: членство України в НАТО не є реалістичним результатом переговорів. Усі дискусії йдуть під керівництвом президента Трампа, у його контактах із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським», — зазначив міністр.



Гегсет також наголосив, що у компетенції Трампа знаходиться визначення умов переговорів:



«Тому я не збираюся стояти на цій трибуні і заявляти, що президент Трамп робитиме чи не робитиме, що входитиме чи не входитиме, які поступки будуть зроблені чи які не будуть зроблені. Я можу дивитися, як і наша команда, на те, що є реалістичним, ймовірним результатом», — наголосив глава Пентагону.



Міністр оборони США також провів історичну паралель, зазначивши, що анексія Криму Росією в 2014 році відбулася не за Трампа, а російське вторгнення в Україну в 2022 році почалося вже після його президентства.



«Протягом чотирьох років, з 2016 до 2020 року, російської агресії не було. 2022 року Володимир Путін напав на Україну. Знову ж таки, не тоді, коли президент Трамп був президентом Сполучених Штатів. Тому будь-яке припущення, що президент Трамп робить щось інше, ніж веде переговори з позиції сили, на перший погляд, є історично помилковим і не відповідає дійсності», — заявив Гегсет.



Він також додав, що у майбутніх переговорах жодна сторона не отримає всього, чого хоче:



«Ми маємо ідеального перемовника — президента Трамп, який веде діалог з позиції сили. Ні Україна, ні Росія не досягнуть повного виконання своїх вимог. У тому числі й той бік, який розпочав цю агресію», — підкреслив глава Пентагону.



Також він зазначив, що США продовжують надавати вже виділену військову допомогу, а питання майбутнього фінансування для України може стати предметом переговорів.



«Я думаю, було б справедливо сказати, що такі речі, як майбутнє фінансування, зменшення або збільшення, також можуть бути предметом переговорів», — сказав він.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп поговорили телефоном увечері 12 лютого.



Раніше Дональд Трамп заявив, що поговорив з Володимиром Путіним і розмова була дуже продуктивною. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Путін у розмові з Трампом заявив про необхідність усунення «першопричин конфлікту» і погодився з президентом США, що довгострокове врегулювання можливе шляхом переговорів.