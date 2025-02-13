Головне за день: Переговори Трампа та Путіна. Удар по Краматорську

Політика



Володимир Путін і Дональд Трамп доручили помічникам «негайно розпочати опрацювання зустрічі на найвищому рівні». Місце та терміни зустрічі поки що не називаються. У Москві почали формувати переговорну групу зі США, її склад оголосять пізніше.



Президент Володимир Зеленський прокоментував розмову президента США Дональда Трампа та глави Кремля Володимира Путіна, яка відбулася 12 лютого. За його словами, американський лідер дав зрозуміти, що Україна у пріоритеті.



Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти Петра Порошена, Ігоря Коломойського та Віктора Медведчука. Ведені санкції – безстрокові.



Суспільство



Російський суд виніс вирок чотирьом військовослужбовцям 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Сергія Завацького засуджено до 16 років позбавлення волі, Антона Фурдаленка, Василя Тарана і Руслана Савакіса отримали по 15 років позбавлення волі. 13 серпня 2024 року всі четверо були взяті в полон російськими військовослужбовцями в Курській області.



У Костянтинівці залишається 15 тисяч жителів, а в селах громади ще 905 осіб. Теплозабезпечення функціонує у доступних районах. Водопостачання частково зруйновано – працює лише одна із трьох водопровідних магістралей. У деяких районах міста води немає вже понад два роки, тому її підвозять або силами комунальників, або за підтримки ДСНС. Електропостачання зберігається, але з перебоями.



У Хмельницькому чоловік скоїв самогубство у ТЦК під час проходження ВЛК, повідомили в обласному ТЦК та СП. Він помер у машині швидкої допомоги від масивної кровотечі. Чоловік перебував у розшуку за порушення військового обліку.



Бойові дії



Російські війська скинули на Краматорськ дві бомби ФАБ-250, одна людина загинула, п'ять поранено. У Центральному районі Херсона поранено двох людей. РФ атакувала безпілотниками припортову інфраструктуру на півдні Одеської області , поранено одну людину.



На півдні Молдови зафіксовано падіння двох безпілотників. За інформацією місцевої поліції, один дрон був виявлений на полі в Тарклійському районі, а другий вибухнув за 1,5 км від Чадир-Лунги. Експерти попередньо встановили, що другий безпілотник прибув із території Росії.



Війська Росії з півдня та південного заходу все ще намагаються обійти місто Покровськ Донецької області, повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов. Окупанти намагаються перерізати шляхи, щоб залишити українські війська без постачання.



Вночі 12 безпілотників атакували Липецьку область РФ. Внаслідок падіння уламків постраждала співробітниця станції аерації. Також у місті було відключення електроенергії.



Українські сили знову вдарили дронами по нафтоперекачувальній станції «Андреаполь». Вона є частиною Балтійської трубопровідної системи-2. Внаслідок удару перекачування нафти тимчасово припинено.