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Шахти закрили — борги списали: окупаційні суди «ЛДНР» відмовляють гірникам у виплатах

13 лютого 2025, 21:40

Шахти закрили — борги списали: окупаційні суди «ЛДНР» відмовляють гірникам у виплатах

Шахти закрили — борги списали: окупаційні суди «ЛДНР» відмовляють гірникам у виплатах

Російські суди на окупованих територіях масово відмовляють шахтарям у задоволенні позовів щодо заборгованості із зарплати за 2016–2022 роки. Про це заявили у «Східній правозахисній групі» (СПГ).

Правозахисники повідомили, що заборгованість перед шахтарями Донбасу, що накопичилася з 2016 року, становить кілька мільярдів рублів і не буде виплачена, оскільки окупаційні суди отримали вказівку відмовляти у задоволенні позовів.

«Шахти, на яких вони працювали, ліквідовано — тепер ніхто не несе відповідальності за борги. Суди пояснюють відмову "відсутністю юридичної особи", яка б могла виплатити борги, а також небажанням Росії збільшувати навантаження на регіональний бюджет», — повідомили в організації.

Крім цього, багатьом жителям окупації відмовляють у пенсійних виплатах, посилаючись на юридичну «невизнаність» їхнього трудового стажу згідно із «законами ЛДНР».

«Замість виплат шахтарів відправляють до лав окупаційних військ РФ, обіцяючи за це компенсації, яких вони, ймовірно, теж не отримають», — зазначають у СПГ.

Раніше окупаційна адміністрація «ЛНР» заявила, що від шахтарів через 10 років надходять скарги про заборгованість із зарплат на підприємствах «Луганськвугілля» та «Донбасантрацит». Борги утворилися на українських державних підприємствах у 2014–2015 роках, коли в регіоні велися перші бойові дії. Угруповання «ЛНР» посилається на те, що ці підприємства не були зареєстровані на окупованій території Луганщини. А інформації щодо виплат заробітної плати в рамках української юрисдикції «ЛНР» не має.

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