Україна не повернеться до кордонів 2014 року за підсумками найближчих переговорів — Келлог

Помічник президента США Дональда Трампа та спецпредставник з питань України та РФ Кіт Келлог вважає, що Україна не повернеться до кордонів 2014 року. В ефірі американського Fox News він припустив, що українцям доведеться ухвалити цей факт, проте втрату територій можна не визнавати офіційно.



«Оскільки президент Зеленський це вже сказав, і я думаю, що міністр оборони Піт Гегсет мав рацію. Не буде повернення до 2014 року і кордону, який вони мали перед тим, як росіяни увійшли до Криму. Це зрозуміло. Тому я думаю, що вам знадобиться певна угода про потенційну втрату території. Але не обов'язково це визнавати», — сказав Келлог.



За його словами, так було з країнами Балтії, коли Радянський Союз захопив їх.



«Існувала така річ, яка називалася доктриною Уеллса. Ми ніколи не говорили, що Союз володіє країнами. Казали, що країни просто під домінуванням», — сказав генерал у відставці.



Водночас він наголосив на необхідності справжнього, стабільного, довгострокового світу. За словами Келлога, це багато в чому залежатиме від європейців.



«Це у їхніх інтересах. Але це одна з причин, чому ми тут, у Мюнхені, щоб поговорити з вищим керівництвом, міністрами закордонних справ, прем'єр-міністрами, президентами країн, щоб переконатися, що вони це розуміють і є частиною цієї угоди, яку ми починаємо укладати чи президент починає створювати», — заявив Келлог.



Як повідомлялося, з 14 по 16 лютого відбудеться Мюнхенська конференція з питань безпеки. У ній візьмуть участь близько 60 глав держав та 150 міністрів.



Очікується, що основна програма конференції розпочнеться з акценту на виклики глобальної безпеки, включаючи глобальне управління, стійкість демократії, кліматичну безпеку та багато інших тем.



15 лютого відбудуться дебати щодо стану міжнародного порядку, регіональних конфліктів та криз, а також трансатлантичного партнерства.



На 16 лютого заплановано обговорення ролі Європи у світі. Питання України — одне із ключових на конференції.

Президент України Володимир Зеленський припустив, що у разі переговорів з Росією пропонуватиме Москві обмін контрольованих ЗСУ територій у Курській області РФ на українські землі, що знаходяться під контролем російської армії.