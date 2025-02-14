У Тверській області РФ була вражена нафтоперекачувальна станція: потрапила під атаку дронів

Удар дронів по нафтоперекачувальній станції. Фото: телеграм-канал Астра

13 лютого Тверську область РФ атакували безпілотники, які вразили нафтоперекачуючу станцію «Андреаполь». Про це повідомляє ASTRA.



Внаслідок удару пошкоджено операторний вузл зв'язку та електрощитовий.



Як зазначається, російське міністерство оборони повідомило, що над Тверською областю збили 9 безпілотників. Однак, як стало відомо, дрони не були збиті протиповітряною обороною.



«ASTRA з'ясувала, що всі 9 БПЛА не були збиті, а потрапили по «НПС Андреаполь» ТОВ «Транснафта-Балтика» в селі Єрохіно Тверської області», — йдеться в повідомленні.



Інформації про постраждалих та жертв немає.



Раніше ми писали, що 13 лютого вночі 12 безпілотників атакували Липецьку область.