Путін і Трамп спробують домогтися припинення вогню до Великодня або 9 травня — FT

Трамп і Путін спробують домогтися припинення вогню до Великодня або 9 травня, повідомляють джерела FT. Архівне фото Інтерфакс

Президент США Дональд Трамп та голова Кремля Володимир Путін спробують укласти угоду про припинення вогню в Україні до кінця квітня – початку травня. Про це повідомляє британське видання Financial Times із посиланням на високопоставлених українських та західних чиновників.

За даними журналістів, зараз обговорюються дві дати: 20 квітня, коли православна і католицька церкви святкуватимуть Великдень, і 9 травня, коли Росія відзначатиме перемогу СРСР над нацистською Німеччиною.

«Путін захоче укласти угоду у такий знаменний день», — заявив український чиновник.

Видання також зазначає, що телефонна розмова Трампа та Путіна «ознаменувала собою різкий поворот» у бік від політики США за Джо Байдена, який обіцяв підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно».

Раніше 13 лютого прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що «президент РФ буде радий бачити Дональда Трампа на параді Перемоги 9 травня у Москві».