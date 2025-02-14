РФ запустила по Україні понад сотню дронів: як відпрацювала ППО

ППО збила 73 БПЛА. Фото: Повітряні сили

Російська армія в ніч проти 14 лютого атакували територію України за допомогою 133 БПЛА. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 73 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 14 лютого 2025 року (з 19:30 13 лютого) противник атакував 133 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ», — йдеться у повідомленні.



Станом на 08:30 сили та засоби протиповітряної оборони збили 73 ударні БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.





Крім того, 58 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).



Раніше ми писали, що за 13 лютого росіяни вбили трьох мешканців Донецької області – у містах Краматорськ, Покровськ та селищі Шевченка.