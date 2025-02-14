Війська Росії вночі вдарили по Богодухову та Куп'янську: постраждали чотири людини

14 лютого близько 01:40 російські окупанти вдарили по місту Богодухів Харківської області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



Внаслідок падіння уламків БПЛА «Герань-2» зруйнована господарська споруда, пошкоджені п'ять приватних будинків, трактор та автомобіль. Постраждали 18-річний хлопець та 16-річна дівчина.



Також близько 04:30 армія РФ, попередньо, із РСЗВ обстріляла місто Куп'янськ на Харківщині.



Зруйновані приватний будинок та гараж, пошкоджені два приватні будинки.



Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє чоловіків 46 та 76 років. Пенсіонера госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, що російська армія за добу обстріляла кілька міст Донеччини, внаслідок чого загинули три людини, ще вісім – поранені.