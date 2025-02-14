Російський безпілотник вдарив по укриттю зруйнованого четвертого енергоблоку ЧАЕС: пошкодження серйозні

Наслідки удару дрона по укриттю зруйнованого четвертого енергоблока ЧАЕС. Фото: МАГАТЕ

Вночі 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною вдарив по укриттю зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської атомної станції. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



Він нагадав, що це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою – з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей.



«Єдина держава у світі, яка може атакувати такі об'єкти, окупувати територію атомних станцій і вести бойові дії, взагалі не рахуючись з наслідками – це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза усьому світу. Укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили. На цей час радіаційний фон не підвищувався і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві», – розповів Зеленський.



У МАГАТЕ повідомили, що вибух пролунав близько 01:50.



Безпілотник вдарив по даху Нового безпечного конфайнменту, який захищає залишки четвертого реактора ЧАЕС.



У пресслужбі ДСНС України розповіли, що після удару російського БПЛА по укриттю четвертого енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми.



На проммайданчику станції зафіксували 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень. Моніторинг триває.



Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що сьогодні Україна надасть багато інформації американським партнерам про удар Росії по ЧАЕС.



«Про те, як вони запускають постійно дрони через Чорнобильську зону, про загрози укриттю і ядерній безпеці, які вони несуть. Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут у Мюнхені (на Мюнхенській безпековій конференції – ред.). Не «занепокоєні», як часто буває, а справді злі. Бо у 80-х роках Кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати, коли Москва кидала на радіацію незахищених людей. Горбачов отримував роботів, техніку і вчених. Потім весь світ інвестував в укриття, а сьогодні ці російські придурки запустили по ньому дрон», – сказав Єрмак.

Нагадаємо, що цієї ночі Росія атакувала Україну 133 БПЛА. Сили ППО збили 73 дрони.