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США можуть розмістити свої війська в Україні у разі відмови РФ піти на угоду — Венс

14 лютого 2025, 09:55

США можуть розмістити свої війська в Україні у разі відмови РФ піти на угоду — Венс

Віце-президент США Джей Ді Венс. Фото: Інтерфакс Віце-президент США Джей Ді Венс. Фото: Інтерфакс

Сполучені Штати Америки введуть проти Росії санкції і, можливо, вживатимуть військових заходів у разі, якщо президент Російської Федерації Володимир Путін не погодиться на мирну угоду з Україною, яка гарантує Києву довгострокову незалежність. Про це заявив віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс в інтерв'ю The Wall Street Journal.

«Існують економічні інструменти впливу, є, звичайно, і військові інструменти впливу», — додав він.

Віце-президент додав, що розглядається варіант відправки американських військ до України у тому випадку, якщо Москва не зможе вести переговори належним чином.

За словами Венса, поки що рано говорити про те, яка частина території країни залишиться Росії або які гарантії безпеки США та інші західні союзники можуть запропонувати Києву.

Він наголосив, що ці деталі необхідно буде опрацювати на мирних переговорах.

Прокоментувавши майбутні переговори президентів США Дональда Трампа та Володимира Путіна, віце-президент розповів, що «з цього вийде угода, яка шокує багатьох людей».

«Є безліч формулювань, конфігурацій, але нас хвилює суверенна незалежність України», — зазначив Джей Ді Венс.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп та голова Кремля Володимир Путін спробують укласти угоду про припинення вогню в Україні до кінця квітня – на початок травня. Про це повідомляє британське видання Financial Times із посиланням на високопоставлених українських та західних чиновників.

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