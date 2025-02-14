У Родинському волонтери потрапили під російський обстріл

У Родинському Донецькій області 13 лютого російський дрон потрапив до машини волонтерів. Внаслідок атаки пошкоджено транспортний засіб. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Близько 15:00 стався ворожий обстріл міста Родинське. Окупант дроном потрапив у цивільне авто, що належало волонтерам. На щастя, пасажири вчасно вибігли з транспортного засобу та залишилися неушкодженими», — йдеться у повідомленні.



Від удару пошкоджено авто.



Раніше ми писали, що за 13 лютого росіяни вбили трьох мешканців Донецької області — у містах Краматорськ, Покровськ та селищі Шевченко.