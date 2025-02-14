Держсекретар США може не встигнути на зустріч із Зеленським у Мюнхені через поломку літака

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Yahoo News

Літак держсекретаря США, який вилетів на Мюнхенську конференцію, повернувся на базу через технічні неполадки. Глава Держдепартаменту може не встигнути на зустріч із Зеленським. Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що літак, на борту якого перебували держсекретар США Марко Рубіо та голова сенатського комітету з міжнародних відносин Джим Ріш, повернувся на об'єднану авіабазу Ендрюс у штаті Меріленд.

За інформацією Associated Press, проблема виникла з лобовим склом кабіни літака, її виявили за півтори години після вильоту.

Рубіо полетить на конференцію іншим літаком, але, як зазначає AP, невідомо, чи встигне він тепер на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та віце-президентом США Джей Ді Венсом, яку заплановано на ранок 14 лютого.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки введуть проти Росії санкції і, можливо, вживатимуть військових заходів у разі, якщо президент Російської Федерації Володимир Путін не погодиться на мирну угоду з Україною, яка гарантує Києву довгострокову незалежність.