Внаслідок російської атаки загинув чоловік у прифронтовому Покровську

У четвер, 13 лютого, російські окупаційні війська обстріляли Покровськ Донецької області. Відомо, що одна людина загинула. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Близько 11:30 російські війська потрапили північною частиною Покровська. Внаслідок обстрілу загинув один цивільний чоловік», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що у Родинському Донецькій області 13 лютого російський дрон потрапив у машину волонтерів. Внаслідок атаки пошкоджено транспортний засіб.