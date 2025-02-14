РФ за добу обстріляла населені пункти Донеччини майже 30 разів — Філашкін

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 13 лютого, атакували низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі та промислові будівлі. Про це повідомив начальник Донецької ОВ Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.





За словами Філашкіна, під удар потрапили чотири райони:





Волноваський район. У Шевченку Комарської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено численні будинки.





Покровський район. У Покровську загинула людина.





Краматорський район. У Краматорську 1 людина загинула і 5 поранені, пошкоджено 60 приватних будинків, 5 багатоповерхівок і адмінбудівлю. У Дробишевому Лиманської громади пошкоджено 2 будинки і 2 господарчі споруди. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено 3 будинки. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 10 багатоповерхівок, 16 приватних будинків, 4 адмінбудівлі, 2 промислові будівлі, крамницю, гараж, 3 лінії електропередач і газогін; в Іванопіллі пошкоджено багатоповерхівку; у Новодмитрівці пошкоджено автівку.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 приватні будинки і 2 багатоповерхівки.



Раніше ми писали, що Раніше ми писали, що за 13 лютого росіяни вбили трьох мешканців Донецької області — у містах Краматорськ, Покровськ та селищі Шевченка.