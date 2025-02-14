Вашингтон зацікавлений у довгостроковій незалежності України — Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: ABC News

США будуть зацікавлені у довгостроковій незалежності України, якщо це буде пов'язано із постійними економічними інтересами. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо у передачі Клея Тревіса та Бака Секстона.

Серед них — створення спільного підприємства заради отримання прав на корисні копалини та всі українські природні ресурси.

При цьому держсекретар зазначив, що частина зароблених коштів повернеться до США для розплати за допомогу Києву, а іншу частину буде реінвестовано в Україну для відновлення зруйнованої інфраструктури та інших потреб.

Раніше повідомлялося, що літак держсекретаря США, який вилетів на Мюнхенську конференцію, повернувся на базу через технічні неполадки. Глава Держдепартаменту може не встигнути на зустріч із Зеленським.