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Прессекретар Путіна назвав провокацією повідомлення про падіння БПЛА на Чорнобильській АЕС

14 лютого 2025, 12:32

Прессекретар Путіна назвав провокацією повідомлення про падіння БПЛА на Чорнобильській АЕС

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Фото: Інтерфакс Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Фото: Інтерфакс

Дані про падіння дрону на Чорнобильській АЕС у Москві назвали провокацією.

«Будь-які заяви Володимира Зеленського про нібито атаку ЗС РФ на ядерні об'єкти України є провокацією та підтасовуванням фактів, чим не гребує київський режим», — заявив на брифінгу в п'ятницю, 14 лютого, прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков. Так він прокоментував слова Зеленського про те, що минулої ночі російський дрон впав на укриття зруйнованого енергоблоку Чорнобильської АЕС.

Представник Кремля зазначив, що конкретно з цієї нагоди не має точної інформації, але підкреслив, що російські військові не атакують ядерні об'єкти.

«Знаю одне — не може бути й мови, щоб завдавалися ударів по якихось об'єктах атомної інфраструктури, інфраструктури ядерної енергетики. Будь-які повідомлення, що це було так, не відповідає дійсності. Російські військові цього не робили», – заявив журналістам Пєсков.

Раніше повідомлялося, що вночі 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною вдарив по укриттю зруйнованого четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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