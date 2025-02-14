Представники Росії не беруть участь у Мюнхенській конференції — МЗС РФ

Прессекретар російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова. Фото: МЗС РФ

Російські офіційні особи не братимуть участі в Мюнхенській конференції з безпеки, заявила в п'ятницю, 14 лютого, на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова. Їм не надсилали запрошень до Мюнхена, зазначила вона.

«Як ви знаєте, російські офіційні особи на Мюнхенську конференцію з питань політики та безпеки не запрошуються. Це рішення було ухвалено вже кілька років тому», — сказала Захарова.

Назвавши це рішення «дивним» та «політизованим», вона зазначила, що представників МЗС та інших офіційних російських структур у Мюнхені не буде. «Це я вам точно можу сказати», — додала Марія Захарова.

Раніше голова Мюнхенської конференції заявив, що у ній не беруть участі російські чиновники.

«Ми не акредитували жодного представника російського уряду. А без акредитації сюди не потрапити», — сказав Крістоф Хойсген. Його слова наводить Bild.

У свою чергу прессекретар Путіна Дмитро Пєсков на запитання журналістів про можливу зустріч представників Вашингтона, Москви та Києва в Німеччині заявив, що «на тему українського врегулювання» новин поки немає».

Нагадаємо, у четвер 13 лютого президент США Дональд Трамп говорив, що представники Росії та США зустрінуться на полях Мюнхенської конференції з безпеки. «Росія там буде з нашими людьми. До речі, Україну також запрошено. Не впевнений, хто саме там буде від якихось країн. Але посадовці високого рівня з Росії, України та зі США», — сказав Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться у столиці Баварії з 14 по 16 лютого.

Віце-президент США Джей Ді Венс повідомляв, що учасники Мюнхенської безпекової конференції обговорять врегулювання російсько-українського конфлікту шляхом переговорів. Раніше він заявив, що угода, яка буде досягнута дипломатичним шляхом, «шокує багатьох». За словами Дональда Трампа, Джей Ді Венс та держсекретар Марко Рубіо також проведуть у Мюнхені переговори з президентом України Володимиром Зеленським.