До України повернули тіла 757 полеглих захисників

В Україну повернули тіла 757 загиблих воїнів. Фото: Координаційний штаб

Україні за результатами проведених репатріаційних заходів вдалося повернути тіла 757 загиблих військових. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.



З числа повернутих «на щиті» воїнів полеглих з: Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського та Запорізького напрямів.



Також було повернуто тіла, які перебували в моргах на території Росії.





Загиблих захисників вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного центру при СБ України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.



Крім того, Координаційний штаб висловив подяку Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння у поверненні тіл українських захисників.



Раніше ми писали, що майже 30 тисяч українців набули статусу зниклих безвісти з початку 2024 року — це військові та цивільні.