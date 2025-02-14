У Краматорській МВА розповіли про наслідки вчорашніх ударів по місту

Наслідки обстрілу Краматорська російськими військами 13 лютого. Фото: МВА

Одна людина загинула, ще вісім поранено внаслідок вчорашнього обстрілу Краматорська військами російської окупаційної армії. Серед поранених — двоє дітей. Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація.

«Вчора росіяни двічі завдали ударів по Краматорську: спочатку вдарили по промзоні, а пізніше – по території приватної житлової забудови. Внаслідок російських ударів загинула одна людина, ще вісім людей, серед яких двоє дітей, дістали поранень різного ступеня тяжкості», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обстрілом пошкоджено 60 приватних житлових будинків, шість багатоквартирних житлових будинків, будівлю освітньої установи, будинки на території промислової зони, будівлю залізничної станції «Краматорськ», дев'ять автомобілів, комунікації, у тому числі 30 метрів газопроводу, внаслідок чого без газопостачання залишається 17 абонентів.

Раніше повідомлялося, що за 13 лютого росіяни вбили трьох мешканців Донецької області – у містах Краматорськ, Покровськ та у селищі Шевченко.