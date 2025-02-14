Нардепа Бондаря заарештували через невнесення 100 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд України з другої спроби взяв під варту народного депутата Віктора Бондаря. Причиною стала відсутність застави в розмірі 100 млн грн, визначеної судом як запобіжний захід, повідомляє журналіст Олег Новіков.



Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягали на його арешті.



Однак суд усе ж залишив можливість внесення застави. Бондаря підозрюють у співорганізації розкрадання 140 млн грн АТ «Укрзалізниця».

17 січня 2025 року за дорученням керівника САП прокурор за участю детективів НАБУ повідомив про підозру чинному народному депутату України, якого слідство вважає одним з організаторів заволодіння коштами «Укрзалізниці» при закупівлі кабельно-провідникової продукції.