«Дрон йшов на висоті 85 метрів, його не бачили радари»: Зеленський розповів нові подробиці удару по саркофагу ЧАЕС

Наслідки удару по саркофагу ЧАЕС. Фото: МАГАТЕ

Вночі 14 лютого була атака на Чорнобильську атомну станцію. Про це під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції заявив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, удар був по саркофагу, яким закритий четвертий енергоблок.



«Дрон йшов на висоті – що цікаво – 85 метрів. Мені здається, що це важливо. Важливо розуміти, що радари не бачать цієї висоти. Це дає нам сьогодні можливість говорити – якщо радари не бачать на такій висоті – що вони це спеціально робили. Тобто це не означає, що дрон якось змінив напрямок і так далі. Удар був саме у саркофаг і саме в день початку Мюнхенської безпекової конференції. Удар по найнебезпечнішому об'єкту в Європі. Мені здається, що це дуже зрозумілий такий «привіт» від Путіна та Російської Федерації щодо конференції з безпеки», – сказав президент України.

Нагадаємо, що внаслідок удару виникла пожежа, а пошкодження укриття серйозні. Проте показники радіаційного фону залишаються у межах норми.