РФ декілька разів обстріляла Костянтинівку та громаду: є травмований та пошкодження

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

У п'ятницю, 14 лютого, російські окупанти вдарили по Костянтинівці та Костянтинівській громаді Донецької області. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення, також є пошкодження. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



У відомстві зазначили, що о 06:00 місто Костянтинівка стало об'єктом ворожого обстрілу зі ствольної артилерії. Внаслідок атаки було пошкоджено два фасади приватних будинків та лінія електромережі, що належить компанії ДТЕК. Загиблих немає.





О 10:00 окупанти здійснили два авіаудари околицями міста Костянтинівки. На щастя, пошкоджень внаслідок цих атак не зафіксовано, а також не було зафіксовано постраждалих серед цивільних осіб.



Крім того, 10:40 відбувся обстріл FPV-дроном по території Новодмитрівського старостинського округу. Цей обстріл призвів до поранення однієї цивільної особи.



Горбунов пізніше зазначив, що внаслідок обстрілу з РСЗВ «Смерч» пошкоджені чотири приватні будинки в Костянтинівці.





«Вибито вікна, тріщини в стінах та пошкоджено дахи. На щастя, постраждалих серед мешканців не виявлено», — повідомив він.



Раніше ми писали, що близько 10 ударів завдали Ліману Донецької області російські військові вранці 14 лютого.