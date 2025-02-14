ЧАЕС атакував «Шахед» із фугасною бойовою частиною: СБУ показала уламки безпілотника

Уламки дрона, який атакував ЧАЕС. Фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом російського удару по укриттю четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Наразі радіаційний фон на території ЧАЕС та в зоні відчуження не перевищує допустимих значень. Вихід радіаційних речовин за встановлені межі не зафіксували.



Всередині та поблизу укриття СБУ виявила уламки корпусу російського безпілотника з бойовою частиною та серійним номером. За даними слідства, окупанти атакували ЧАЕС дроном-камікадзе «Герань-2» типу «Шахед». Для максимального вогневого ураження ударний безпілотник спорядили фугасною бойовою частиною.



За оцінками експертів, росіяни цілеспрямовано вдарили саме по цьому об'єкту. Внаслідок влучання пошкоджена конструкція укриття.

Нагадаємо, що внаслідок удару виникла пожежа, а пошкодження укриття серйозні. Проте показники радіаційного фону залишаються у межах норми.



При атаці на саркофаг Чорнобильської АЕС російський безпілотник летів на висоті 85 метрів, тому радари не змогли його зафіксувати.