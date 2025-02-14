ЗС РФ просуваються на правому березі річки Оскіл — DeepState

ЗС РФ просуваються на правому березі річки Оскіл. Фото: DeepState

Російські війська продовжують просування на плацдармах у районі Дворічної та Новомлинська, повідомляє аналітичний проєкт DeepState.



Противник закріплюється на місцевості, збільшуючи контроль у напрямку Фиголівки, а також зайняв новий район у Дворічній. За даними аналітиків, основна проблема — насичення місцевості ворожою піхотою.



Штурмові групи невеликі, але діють приховано, використовуючи посадки, зруйновані будинки та інші укриття. Крім того, російські війська мають значну перевагу у FPV-дронах, які руйнують українські позиції, роблячи їх утримання неможливим.



У звіті зазначається, що підрозділи територіальної оборони зазнають труднощів з утриманням рубежів.



Бійці також критикують дії місцевого командування. Ситуація залишається складною, а подальше розширення плацдармів може призвести до погіршення ситуації в майбутньому.

Нагадаємо, російська армія просунулась у Донецькій та Харківській областях.